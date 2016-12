REPLAY - Le temps de ce vendredi 23 décembre qui sera marqué par une grisaille quasi généralisée, mais des températures en hausse.

par Marina Giraudeau , Avec AFP publié le 23/12/2016 à 07:16

La grisaille dominera ce vendredi - excepté sur le Sud-Est et la Corse - mais dans une atmosphère moins froide que les jours précédents, selon les prévisions de Météo-France. Du quart sud-ouest à l'Alsace, le ciel sera généralement gris toute la journée. Quelques bruines ou petites pluies éparses pourront se produire essentiellement le matin, plus continues sur le sud du Massif central. Les Pyrénées émergeront de la masse nuageuse et bénéficieront d'un bon ensoleillement; il sera encore meilleur sur les Alpes et les régions méditerranéennes. Mistral et tramontane souffleront modérément, jusqu'à 70 km/h sur le Roussillon.



Au nord de la Loire, le ciel alternera entre grisaille et éclaircies souvent timides, avec de nombreux brouillards au lever du jour. Alors que quelques trouées apparaîtront également sur la Nouvelle Aquitaine à partir de la mi-journée, une autre perturbation atlantique couvrira le ciel en Bretagne puis rapidement les Pays de la Loire et la Normandie. Quelques pluies faibles gagneront le Finistère en fin d'après-midi. Le vent de sud-ouest se renforcera et atteindra 80 km/h en rafales le long de la Manche, propageant les pluies jusqu'à la frontière belge en soirée.

Les températures

Les températures seront en légère hausse. Les minimales iront de 0 à 5 degrés sur une grande moitié nord, 4 à 10 degrés sur le Sud-Ouest et près de la Méditerranée. Les maximales iront de 5 à 10 degrés sur le Nord et l'Est, 10 à 13 sur le Nord-Ouest, 13 à 17 de l'Aquitaine à la Provence, jusqu'à 18 ou 19 degrés en Corse.