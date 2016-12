REPLAY - Le temps de ce jeudi 22 décembre qui sera marqué par une perturbation pluvieuse avec des pluies marquées de la frontière belge aux Pays de Loire, Poitou-Charentes et l'Aquitaine.



Jeudi après-midi, le temps couvert et pluvieux se décalera de Champagne-Ardenne et la Lorraine jusqu'à l'Aquitaine et à Midi-Pyrénées, mais les pluies seront faibles sur la moitié sud. Sur les Pyrénées il neigera à partir de 2.100 mètres d'altitude. À l'avant de cette perturbation, la journée s'annonce ensoleillée du pourtour méditerranéen jusqu'au Jura et aux Alpes.



À l'arrière, la Bretagne et les bords de Manche retrouveront de belles éclaircies dès le matin. Cette embellie gagnera une bonne partie de la Normandie et les Pays de Loire l'après-midi, alors que le ciel restera encombré entre Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes. Ailleurs, le ciel se chargera peu à peu après quelques éclaircies matinales, mais du Nord-Est au Val-de-Saône ainsi qu'en Midi-Pyrénées, les brouillards matinaux seront fréquents et parfois givrants.

Les températures

Les températures minimales iront de 2 à 7 degrés entre la Manche, le Nord-Pas-de-Calais et la côte atlantique, ainsi que près de la Méditerranée, 7 à 12 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse. Ailleurs les gelées entre -3 et 0 degrés seront quasi généralisées. Les maximales seront comprises entre 3 et 8 degrés de la Lorraine et l'Alsace jusqu'au nord de Rhône-Alpes, elles seront en légère hausse ailleurs avec 6 à 11 degrés en général, 10 à 14 sur la façade atlantique, 10 à 16 degrés sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à 15 et 18 en Provence et en Corse.