publié le 09/06/2017 à 07:00

Le temps de vendredi 9 juin sera instable sur l'Est du pays, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, des nuages avec des averses localement orageuses s'installeront sur le Nord-Est. Dans l'après-midi, ce temps instable s'atténuera et les précipitations deviendront plus éparses sur les régions de l'Est. Dans le Sud-Ouest, les nuages seront également nombreux mais le risque de pluie sera faible et se cantonnera au relief dans l'après-midi.



Sur le Nord-Ouest, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec un vent de sud-ouest modéré près de la Manche. Enfin, dans le Sud-Est et en Corse, le temps sera généralement bien ensoleillé.

Le matin, les températures oscilleront entre 12 et 17 degrés. L'après-midi, elles seront comprises entre 18 et 21 degrés près de la Manche, 22 à 27 degrés ailleurs, jusqu'à 28 à 30 degrés autour de la Méditerranée.