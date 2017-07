publié le 07/07/2017 à 07:00

Le temps de ce vendredi 7 juillet sera particulièrement chaud sur les deux tiers sud du pays, selon les prévisions de Météo-France. Sur le Nord-Est, de la Lorraine à l'Alsace jusqu'au nord de Bourgogne-Franche-Comté, le temps sera lourd, avec un ciel nuageux et un risque d'averses orageuses jusqu'en fin d'après-midi.



Huit départements du centre-est de la France étaient toujours placés dans la nuit de jeudi à vendredi en alerte orange canicule, selon le dernier bulletin de Météo-France. Les départements concernés sont l'Ain, l'Allier, l'Isère, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire. La fin de l'événement est prévu au plus tôt samedi à 15h00. L'alerte orange pour orages a en revanche été levée pour les départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.



Sur le reste du pays, la journée s'annonce plus calme. Sur les régions proches de la Manche et au sud de la Garonne, les nuages bas présents au début du jour se désagrégeront assez rapidement. Par contre des grisailles persisteront localement le long des côtes bretonnes, atlantiques et autour du golfe du Lion.

Ailleurs un soleil généreux dominera du matin au soir, dans une ambiance encore plus chaude et estivale sur la majeure partie du pays.

Les températures

Les températures minimales varieront de 13 à 17 degrés près de la Manche, elles ne descendront pas en-dessous de 16 à 21 degrés sur l'ensemble des régions et de 20 à 23 degrés en Corse.



Les températures maximales seront comprises entre 21 et 27 près de la Manche, 25 et 30 de la Bretagne aux frontières du Nord ainsi que sur les côtes atlantiques et languedociennes, elles atteindront 30 à 35 degrés sur le reste de la moitié nord, 33 à 37 degrés sur la moitié sud.