publié le 07/04/2017 à 06:05

Un soleil généreux brillera presque partout vendredi 7 avril dès la matin, après la dissipation de quelques grisailles de la Bretagne au Sud-Ouest au lever du jour, selon Météo-France. Les minimales seront cependant fraîches du Nord-Est à la Normandie avec des températures proches de 0 degré localement et donc quelques gelées.

Les passages nuageux seront plus nombreux sur les Hauts de France mais quelques éclaircies parviendront tout de même à se développer.



Sur le Sud-Est, le vent sera calme. Des nuages s'inviteront sur les côtes provençales. Ailleurs, on attend entre 2 et 5 degrés, jusqu'à 6 à 11 en bord de Méditerranée. Dans l'après-midi, les températures évolueront entre 13 et 20 degrés des côtes de Manche au Centre. Elles seront agréables dans le Sud avec 18 à 22 degrés, voire 20 à 25 degrés dans le Sud-Est.