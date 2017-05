publié le 05/05/2017 à 06:03

Le temps s'améliorera sur la France ce vendredi 5 mai avec la fin des pluies sur la plupart des régions, selon les prévisions de Météo-France. En début de journée, l'atmosphère sera encore humide avec de fréquentes plaques de nuages bas, des brumes et même des brouillards notamment en Val de Saône. Cette grisaille se morcellera progressivement et le ciel deviendra variable l'après-midi, généralement lumineux sur la moitié nord.



Au sud en revanche, le ciel se voilera rapidement par l'ouest, dès le matin sur la façade atlantique et les Pyrénées. Les nuages s'épaissiront l'après-midi de la Nouvelle Aquitaine à la Bretagne et des pluies orageuses s'inviteront le soir.

L'Occitanie sera épargnée, avec un vent d'Autan modéré sur le midi toulousain, devenant assez fort le soir. Le vent d'Est sera également soutenu sur le nord-ouest du pays, en particulier en Manche occidentale.

Les températures

Les températures minimales iront de 2 à 8 degrés en général dans l'intérieur, 7 à 12 en bord de mer et au sud de la Garonne. Les maximales, en hausse, varieront entre 16 et 21 degrés sur la moitié nord, 19 et 25 au sud.