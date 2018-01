Météo en France : les prévisions du vendredi 5 janvier 2018

publié le 05/01/2018 à 07:00

Le temps devrait se calmer vendredi mais il restera pluvieux sur le centre, le Sud-Ouest et l'Est où 25 départements sont en alerte orange en raison du passage de la tempête Eleanor qui a fait trois morts et un disparu depuis mercredi.



Dix-huit départements sont en alerte orange pour inondation. Six autres départements sont en vigilance orange pluie-inondation et un autre en vigilance orange pluie-inondation et avalanches. La fin de l'événement est prévu pour vendredi 18h.

Vendredi, en matinée, il pleuvra de la Vendée et des Charentes aux régions de l'Est avec un peu de neige au-dessus de 2.000 m sur le nord des Alpes. En journée, les pluies deviendront moins soutenues en s'étendant de l'Aquitaine au Grand-Est. Elles se réactiveront toutefois en soirée sur le sud de l'Aquitaine, apportant de la neige vers 1.300/1.500 m sur les Pyrénées-Atlantiques.

Entre Midi-Pyrénées, la Provence et la Méditerranée, le soleil fera de belles apparitions. Les Alpes retrouveront progressivement le soleil. Quelques nuages s'annonceront cependant en fin de journée sur le littoral du Golfe du Lion et sur la côte ouest de la Corse avec parfois quelques gouttes.



Du Nord-Ouest du pays à la frontière belge, le ciel deviendra plus variable avec quelques éclaircies et quelques averses côtières près de la Manche. La mer sera aussi moins agitée. Le vent de secteur ouest soufflera encore modérément près des côtes de Manche avec en début de journée avec des pointes de 60 à 80 km/h. Il faiblira progressivement l'après-midi.

Côté températures

Le matin, les températures minimales seront en baisse avec 5 à 8 degrés au nord de la Loire, 7 à 10 au Sud, localement 10 à 12 près de la Méditerranée.



L'après-midi, il fera 9 à 12 degrés sur la moitié nord, 10 à 17 au Sud, jusqu'à 17 à 19 degrés près de la Méditerranée.