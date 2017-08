publié le 04/08/2017 à 07:23

Le temps de vendredi sera marqué par la persistance de fortes chaleurs dans le Sud-Est, et par l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest du pays, apportant un temps maussade, indique Météo-France.



La vigilance orange canicule concerne un total de 15 départements: Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Isère, Rhône, Var, Vaucluse, Hérault et Pyrénées-Orientales.

La perturbation venue de l'Ouest apportera un ciel couvert et de petites pluies en début de journée sur le sud Bretagne, les Pays de Loire et le Poitou-Charentes. A l'avant sur le nord de la France, le ciel restera bien encombré et les éclaircies se feront rares, quelques ondées seront d'ailleurs possibles par endroits. Le Nord-Est connaîtra un temps variable alternant passages nuageux et belles éclaircies.



L'après-midi, la perturbation se décalera très lentement et les faibles précipitations concerneront alors également le sud de la Normandie, le Centre et l'Ile-de-France. Le vent d'ouest sud-ouest restera sensible sur les côtes de Manche. La tramontane soufflera modérément sur son domaine. Le soleil brillera dès le matin sur le sud du pays, avec toutefois un ciel temporairement plus nuageux sur l'Aquitaine.

Les températures

Les températures minimales varieront de 14 à 20 degrés sur les trois-quarts du pays, et atteindront déjà 21 à 26 degrés sur le pourtour méditerranéen. Dans le Sud-Est les maximales grimperont toujours jusqu'à 34 à 40 degrés. Ailleurs, elles iront généralement de 26 à 32 degrés, et demeureront plus douces sur le nord-ouest et le nord du pays avec 20 à 25 degrés.