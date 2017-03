publié le 31/03/2017 à 06:00

Ce vendredi 31 mars, le temps sera perturbé sur l'ouest, plus nuageux mais encore chaud à l'est, selon les prévisions de Météo-France. Le temps change avec l'arrivée d'une perturbation par l'ouest, et des pluies faibles qui concerneront d'abord la façade atlantique en début de matinée. Elles se décaleront lentement le matin vers l'est, et on retrouvera des précipitations de l'Aquitaine aux Hauts de France à la mi-journée. À l'avant, le ciel sera souvent très nuageux, l'est du pays connaîtra tout de même une journée plutôt bien ensoleillé.



Des entrées maritimes couvriront le ciel autour du golfe du Lion le matin, avec des visibilités réduites en tout début de matinée. L'après-midi, la perturbation s'étendra toujours de l'Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées au nord du pays, en passant par la région Centre, elle prendra un caractère instable avec des pluies devenant modérées et localement orageuses, accompagnées par endroits de petites grêles.

Le quart nord-ouest du pays passera à l'arrière du front, avec un ciel restant bien nuageux et des averses éparses. Elles deviendront plus fréquentes en seconde partie d'après-midi sur la Bretagne et localement orageuses sur le littoral atlantique. Le vent de sud se renforcera dans la région lyonnaise en matinée avec des rafales à 70 km/h.

Les températures

Les températures minimales resteront douces principalement sur la moitié ouest du pays avec 10 à 12 degrés, et varieront de 5 à 10 degrés sur la moitié est.



Les maximales seront en nette baisse par l'ouest où on attend de 14 à 18 degrés. Elles resteront élevées sur la moitié est de la France avec 17 à 22 degrés, et même 24 à 25 degrés en Alsace.