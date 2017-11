Météo en France : les prévisions du vendredi 3 novembre

publié le 03/11/2017 à 07:20

Le gris sera encore de mise vendredi. Sur le pourtour méditerranéen, la grisaille persistera, moins marquée vers la Côte d'Azur, solide sur le Roussillon et s'étendra jusqu'au sud du Massif central en fin de journée en apportant de légères pluies. Au nord de la Loire jusqu'au nord et l'Alsace, les brouillards souvent denses et les nuages bas se désagrégeront peu à peu à partir du sud. Le ciel s'éclaircira, avec des grisailles persistantes près des frontières belge et luxembourgeoise.



Sur le nord-ouest du pays l'embellie sera brève, avec un ciel d'abord voilé, puis des passages nuageux de plus en plus épais et parfois quelques ondées. Sur la Bretagne, jusqu'aux Pays de Loire et la Basse-Normandie, le ciel deviendra même menaçant avec des averses de plus en plus nombreuses et parfois orageuses près des côtes.



Sur le reste du pays, après la dissipation des brouillards matinaux, en particulier vers le Val de Saône ou la vallée de la Garonne, c'est l'impression de beau temps qui dominera sous un ciel parfois voilé. Mais sur le sud-ouest les nuages s'épaissiront au cours de l'après-midi, annonçant des averses par la côte aquitaine avant la fin de la journée.

Les températures

Le matin, il fera entre 9 et 13 degrés en bord de mer, 3 à 9 degrés en général dans les terres mais avec un risque de petites gelées aux abords des Alpes et du Massif central. Les températures maximales afficheront 12 à 16 degrés au nord de la Seine et jusqu'au nord de l'Alsace, elles atteindront 18 à 22 degrés sur un grand quart sud-ouest et en Provence, 15 à 20 degrés ailleurs.