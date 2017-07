Météo en France : les prévisions du vendredi 28 juillet

publié le 28/07/2017 à 07:35

Ce vendredi 28 juillet, le temps sera ensoleillé sur tout le pays à l'exception du Nord-Ouest où la grisaille s'imposera près de la Manche, selon Météo-France. La journée commencera sous un ciel gris pour la majorité des régions, à l'exception du Sud-Est qui connaîtra un temps ensoleillé dès le lever du jour et un petit vent d'ouest soufflant sur les côtes varoises.



Le temps sera faiblement pluvieux sur le contrefort des Alpes en matinée et quelques gouttes tomberont sur les côtes de la Manche où le vent d'ouest sud-ouest sera sensible. Au fil des heures, le soleil redeviendra majoritaire au sud d'une ligne La Rochelle-Besançon, alors que des nuages d'altitude voileront le ciel des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes et la Lorraine.

Les nuages seront plus résistants de la Bretagne aux côtes de la Manche où des pluies seront encore présentes. Enfin, sur l'est des Pyrénées, des ondées se déclencheront en cours d'après-midi.

Les températures

Les minimales iront de 12 à 16 degrés sur la moitié nord et 15 à 20 degrés dans le Sud, voire 21 à 23 dans le Sud-Est. L'après-midi, on attend entre 18 et 24 degrés d'Ouest en Est sur le nord du pays. Les températures seront plus estivales dans le Sud avec 24 à 30 degrés, voire 30 à 35 degrés autour de la Grande bleue.