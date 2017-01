Le temps de ce vendredi 27 janvier sera gris et pluvieux au sud, froid et ensoleillé au nord.

Crédit : JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP La météo chargée de nuages (illustration)

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 27/01/2017 à 05:59

La Haute-Loire, la Lozère et l'Ardèche sont en alerte orange en raison d'importantes chutes de neige sur les Cévennes et d'un risque de verglas. L'alerte est prévue pour durer jusqu'à samedi 6 heures du matin.



Le temps de ce vendredi 27 janvier sera gris et pluvieux sur la moitié sud, froid et ensoleillé dans le nord, selon le bulletin de Météo-France. Du Languedoc-Roussillon au sud du Massif Central, la journée se déroulera sous un temps chargé, pluvieux ou neigeux en montagne. Dès le matin, les précipitations seront soutenues sur le Languedoc. L'après-midi, elles se renforceront sur le Roussillon jusqu'au sud du Tarn et de l'Aveyron, en prenant un caractère localement orageux à la côte.



Il continuera de beaucoup neiger sur le sud du Massif Central, au-dessus de 800 mètres puis 1.000 mètres d'altitude. Des averses traverseront parfois le sud de Paca. Il pleuvra plus régulièrement sur l'est de la Corse. Le vent d'est à sud-est soufflera assez fort de la Provence et du Golfe du Lion au Massif Central et jusque dans le domaine de l'Autan, avec des rafales de 60 à 80 km/h, parfois 90/100 en montagne, sur le littoral provençal et les hauteurs du Tarn. Sur les crêtes des Pyrénées aussi, la neige sera accompagnée d'un vent fort. Sur le reste du pays, le ciel se voilera ou se couvrira par l'ouest.



Tôt le matin, le froid résistera encore un peu au nord. Il fera entre 1 et -2 degrés au nord de la Loire jusqu'à la Belgique, avec de rares phénomènes glissants près des frontières, dans les terres bretonnes et normandes. Sur le nord-est, les gelées seront plus marquées, comprises entre -3 et -6 degrés, avec quelques brouillards givrants en plaine d'Alsace. Puis sous l'influence du vent de secteur sud, modéré à assez fort sur les côtes, le redoux sera rapide.



Des pluies traverseront par moment les Pays de la Loire, la Normandie et la Bretagne. Elles se renforceront en soirée sur la pointe bretonne. Sur le reste de la moitié ouest, le risque d'ondées sera très faible.

Les températures

En journée, les températures atteindront 10 à 14 degrés sur le pourtour méditerranéen et du Sud-Ouest jusqu'à la vallée de la Loire, autour de 11 sur la pointe bretonne, entre 5 et 9 degrés ailleurs, 2 à 4 degrés en Alsace.