publié le 24/11/2017 à 05:39

Le temps couvert et pluvieux concernera vendredi 24 novembre au matin le nord du pays, puis s'étendra l'après-midi sur la Bretagne et le Cotentin ainsi que de Poitou-Charentes à la Franche-Comté et au nord d'Auvergne-Rhône-Alpes, indique Météo-France. Le vent d'ouest sera faible à modéré. En cours d'après-midi le temps deviendra plus variable sur le nord-ouest du pays, et même si de timides éclaircies parviendront à se développer. Des averses et localement un coup de tonnerre resteront possibles, surtout près des côtes bretonnes et celles de la Manche.



Sur le pourtour méditerranéen, le temps demeurera très maussade avec des pluies éparses en plaine, plus continues sur les Cévennes. Le vent de sud-est soufflera modérément. Du Sud-Ouest aux Alpes du sud, le ciel sera plus variable, parfois bien lumineux avant l'arrivée de pluies en soirée et la nuit suivante.

Les températures

Les températures minimales iront de 7 à 13 degrés du nord vers le sud-ouest. Les maximales varieront entre 10 et 14 degrés au nord, 13 et 18 degrés au sud, localement 19 ou 20 sur les côtes basque et landaise.