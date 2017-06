publié le 23/06/2017 à 07:00

Le temps de ce vendredi 23 juin sera marqué par un rafraîchissement par l'ouest, avec des orages sur les massifs, selon les prévisions de Météo-France. Alors que 47 départements étaient encore en vigilance orange canicule de Midi-Pyrénées à l'est du pays, la fin de la canicule s'annonce pour vendredi sur une grande partie des régions, excepté sur le quart Sud-Est et près de la Méditerranée où les fortes chaleurs au contraire vont s'intensifier.



Le matin, les températures minimales passeront souvent en dessous des 20 degrés sauf sur la façade Est du pays et de la Bourgogne au Berry. Les maximales, quant à elles, atteindront 20 à 25 degrés en bordure de Manche, 22 à 26 près de l'Atlantique, 25 à 31 degrés en général ailleurs, avec encore 32 à 34 de la plaine d'Alsace à Rhône-Alpes, et même 37 ou 38 degrés en basse vallée du Rhône, dans l'intérieur de la Provence et sur le Languedoc-Roussillon.

Le ciel sera passagèrement nuageux près de la Manche. Sur le Sud-Ouest, le début de journée sera souvent gris. Ces nuages bas régresseront l'après-midi vers le sud de l'Aquitaine et le piémont pyrénéen. Ailleurs, la journée sera très ensoleillée.



En journée, quelques averses orageuses se développeront sur les massifs du sud, en particulier sur le Massif central mais aussi sur les Pyrénées et les Alpes avec de possibles débordements dans l'intérieur du Var.



Au niveau national, la plateforme canicule mise en place par le ministère de la Santé, accessible au 0800.06.66.66, permet d'obtenir des conseils pour se protéger ainsi que son entourage.