publié le 21/04/2017 à 05:55

Vendredi 21 avril, le temps sera variable au Nord, ensoleillé au Sud, selon les prévisions de Météo-France.

Au nord de la Seine, le ciel sera très nuageux ou couvert le matin avec quelques petites pluies ou bruines par endroits. Le temps sera plus sec l'après-midi, la couche nuageuse gagnera la Normandie, l’Île-de-France et la Champagne mais elle se disloquera et laissera apparaître quelques éclaircies. Sur le reste du pays, le temps sera bien ensoleillé. Le mistral se calmera, il laissera place à un petit vent d'ouest sur les côtes varoises.



Les températures seront en hausse, mais encore froides le matin avec des petites gelées fréquentes dans l'intérieur, en particulier du Nord-Est au Massif central.

L'après-midi, les maximales iront de 14 à 19 degrés en général d'est en ouest, 18 à 22 de la Provence à l'Aquitaine.