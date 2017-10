publié le 20/10/2017 à 07:00

Le temps de vendredi sera assez mitigé en matinée du Sud-Ouest au Nord-Est avec des pluies qui s'étendront du nord de l'Aquitaine à la Champagne, Lorraine et le nord de l'Alsace, indique Météo-France. Un fort coup de vent aura lieu sur le Nord-Ouest en fin de journée. Ces pluies perdront de leur activité et les éclaircies s'élargiront sur le Sud-Ouest, laissant davantage de nuages entre le Massif Central, les Vosges et le Jura.



Sur le nord-ouest et le nord du pays, le ciel sera variable, alternant nuages et éclaircies dans une atmosphère un peu plus fraîche. Quelques averses se signaleront près de la Manche sous un vent de sud-ouest modéré, avec des pointes à 60 km/h, temporairement 80 km/h en bordure de Mer du nord.

En fin d'après-midi, une nouvelle perturbation s'annoncera sur la Bretagne apportant des pluies pour la soirée et un fort coup de vent pour la nuit de vendredi à samedi où l'on pourra avoir des rafales de 90 à 110 km/h sur le littoral de la Manche.



Sur le Sud-Est, le temps sera généralement variable, assez bien ensoleillé à l'est du Rhône avec toutefois un risque d'averse sur l'est de la Corse en matinée. En revanche, le temps restera bien gris autour du Golfe du Lion avec encore quelques pluies sur le relief jusqu'en mi-journée.

Les températures

Le matin, les températures iront en général de 9 à 13 degrés, localement 15/16 sur le littoral méditerranéen et aquitain.



L'après-midi, en baisse sur la moitié nord, les températures y atteindront 16 à 20 degrés sur la moitié nord du pays, 20 à 21 en plaine d'Alsace, 19 à 24 degrés sur la moitié sud jusqu'à 23 à 25 en Corse et sur la Côte d'Azur.