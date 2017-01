Le temps de ce vendredi 20 janvier sera toujours marqué par du froid, avec généralement du soleil.

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 20/01/2017 à 06:01

Vendredi 20 janvier, le temps restera froid et bien ensoleillé sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Une dégradation se dessinera par l'extrême sud du pays, avec un ciel couvert accompagné d'averses, et de neige sur les Pyrénées Orientales et l'Aude le matin, pouvant blanchir les sols à partir de 200 mètres. La limite pluie/neige remontera vers 500/600 mètres à la mi-journée et les averses éparses gagneront le sud du Languedoc, ainsi que les hauteurs du Tarn en fin d'après-midi.



En Corse, les nuages seront nombreux avec quelques averses possibles sur l'est de l'île. Le vent restera assez fort sur la Corse et les côtes varoises avec des rafales proches des 70 km/h.



Les températures resteront glaciales le matin, avec des minimales sur une grande partie du pays comprises entre -4 et -8 degrés, plus basses localement sur le Nord-Est et le Massif central avec -9 à -13 degrés, et plus douces sur le pourtour méditerranéen avec 0 à 5 degrés.



Les maximales remonteront sur le sud: on attend de 5 à 11 degrés sur la moitié sud, et de 0 à 4 degrés sur la moitié nord.