publié le 19/05/2017 à 06:01

Le temps de ce vendredi 19 mai sera pluvieux dans l'est du pays tandis que dans l'Ouest, le ciel sera variable avec quelques averses, selon les prévisions de Météo-France. Dès le début de matinée, le Nord-Est, Rhône-Alpes et l'est de l'Auvergne jusqu'à PACA seront sous la pluie. La partie la plus active concernera le sud de Rhône-Alpes et PACA où les orages seront encore parfois marqués. Au fil de la journée cette perturbation pluvio-orageuse se décalera vers l'Est, et l'activité s'amenuisera.



Le soir, une zone très nuageuse et faiblement pluvieuse s'installera le long des frontières de l'Est avec quelques orages ponctuels encore possibles sur la Corse. Le reste du pays retrouvera un ciel plus variable ponctué d'averses, qui pourront prendre un caractère orageux de la Bretagne au nord du pays à la mi-journée.

Le pourtour du golfe du Lion sera quant à lui sous le soleil grâce à la tramontane, à 70/80 km/h en pointe qui chassera les nuages. Le vent d'ouest se renforcera sur les côtes occidentales corses.

Les températures

Les températures matinales oscilleront entre 7 et 12 degrés, 13 à 15 sur l'extrême Sud-Est. Les maximales atteindront 13 à 20 degrés en général, 22 à 24 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.