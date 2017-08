Météo en France : les prévisions du vendredi 18 août

publié le 18/08/2017 à 07:06

Le temps vendredi sera perturbé sur le Nord-Ouest avec un passage pluvieux et localement orageux suivi d'éclaircies, mais ensoleillé dans le Sud, notamment près de la Méditerranée, selon Météo-France.

Le matin, il pleuvra de façon soutenue des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes jusqu'à l'Ile-de-France, le Nord et la Champagne-Ardenne, avec localement des coups de tonnerre. Ce mauvais temps progressera vers le Sud et l'Est.



Dans l'après-midi, les pluies les plus marquées et parfois mêlées de coups de tonnerre s'étireront du Limousin et de l'Auvergne à la Champagne et la Lorraine. A l'avant, de l'Alsace à Rhône-Alpes et sur le sud du Massif Central, après de bons moments ensoleillés, le temps tournera à l'averse et parfois à l'orage. Sur le Sud-Ouest aussi, le ciel se couvrira mais les ondées resteront éparses.

À l'inverse, sur la moitié Nord-Ouest, l'après-midi sera plus clément, partagé entre belles éclaircies et passages nuageux porteurs de rares averses. Le vent d'ouest se renforcera sur les côtes de la Manche pour atteindre 70/80 km/h en rafales sur la Côte d'Opale. Sur les régions méditerranéennes, la journée sera bien ensoleillée puis un peu voilée. Quelques gouttes seront possibles sur le Languedoc-Roussillon en soirée

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 13 et 18 degrés en général, entre 19 et 23 dans le Sud-Est. Les maximales ne dépasseront pas 20 à 24 degrés sur la moitié Nord-Ouest. Il fera 25 à 31 degrés dans le Sud et le flanc Est, 32 à 36 de la moyenne vallée du Rhône à l'arrière-pays méditerranéen.