publié le 17/11/2017 à 07:00

Le temps de ce vendredi 17 novembre sera très nuageux sur la moitié nord, le soleil résistera au sud, selon les prévisions de Météo-France. Une perturbation très atténuée circulera sur la moitié nord du pays. Le ciel sera couvert le matin de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'à l'Alsace, avec beaucoup de grisaille au lever du jour, notamment au nord de la Seine.



Quelques pluies faibles et intermittentes se produiront sur le Nord-Est, avec quelques flocons sur les Vosges. L'après-midi, alors que ce temps maussade gagnera l'Auvergne et la Franche-Comté, de timides éclaircies reviendront sur le Nord-Ouest.

Au sud, le temps sera sec et ensoleillé. Des brouillards matinaux, principalement dans les vallées de la Garonne et du Rhône, se dissiperont en matinée. Le mistral soufflera modérément en journée.

Les températures

Les températures minimales seront voisines de 0 degré du Nord-Est au Sud-Ouest, elles iront de 2 à 6 degrés sur le Nord et la façade atlantique, 8 à 12 près de la Méditerranée.



Les maximales, en légère hausse, varieront entre 6 et 9 degrés à l'Est, 10 et 13 sur le Nord et l'Ouest, 12 à 17 du Sud-Ouest à la Méditerranée.