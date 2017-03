publié le 17/03/2017 à 05:29

Le temps de ce vendredi 17 mars sera nuageux au nord de l'Hexagone, sous l'effet de deux perturbations, tandis que le sud bénéficiera d'un temps doux et ensoleillé, avec des températures pouvant atteindre 24 degrés, prévoit Météo France. Une perturbation atlantique très peu active entrera sur la moitié nord du pays en matinée, n'épargnant que l'Alsace et la Franche-Comté. Elle donnera quelques gouttes de pluie près de la frontière belge et en Lorraine, et un vent d'ouest modéré sur la Manche.

Ce vent accompagnera le retour de belles éclaircies dès le matin près du littoral. Les éclaircies gagneront les Pays de la Loire l'après-midi. Mais plus au nord, le ciel se chargera à nouveau à l'approche de la perturbation suivante. Les premières pluies ou bruines arriveront en soirée sur le Pas-de-Calais.





Partout ailleurs, une fois dissipés les brumes et brouillards matinaux dans quelques vallées, la journée sera calme et bien ensoleillée.

Les températures

Les températures minimales iront de 4 à 9 degrés en général, les maximales de 10 à 14 degrés au nord de la Loire sous les nuages, 15 à 20 de l'Alsace à la Nouvelle Aquitaine et en Corse, 19 à 24 degrés sur l'Occitanie et le sud-est.