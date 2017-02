publié le 17/02/2017 à 06:00

Ce vendredi 17 février, le temps sera doux et ensoleillé en général malgré des nuages sur la moitié nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. Si le ciel sera nuageux sur les départements de l'Alsace, du Pas-de-Calais, de la Bourgogne, de la Franche-Comté, des Savoies et de l'Auvergne, il y aura de belles éclaircies sur le reste du pays qui gagneront la plupart des régions dans l'après-midi.



Les températures seront particulièrement douces pour la saison. Quelques gouttes seront possibles sur le Sud-Est. En Corse, après une matinée sous un ciel dégagé, les nuages se généraliseront peu à peu l'après-midi et de rares averses se déclencheront sur le relief. Le vent d'ouest se lèvera en soirée sur les côtes corse et varoise.

On attend au plus frais de la nuit 2 à 5 degrés en général, jusqu'à 6 à 9 degrés sur les bordures côtières voire 11 degrés en Corse. Les maximales atteindront 8 à 12 degrés sur le quart nord-est, 10 à 14 degrés sur le nord-ouest, 14 à 18 degrés sur la moitié sud du pays.