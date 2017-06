publié le 16/06/2017 à 05:58

Le temps de ce vendredi 16 juin sera ensoleillé sur presque tout le pays, selon les prévisions de Météo-France. Dans la matinée, des nappes de nuages bas traîneront au nord de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, sur le flanc est et aux abords du Massif Central. Une grisaille plus compacte recouvrira le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Le piémont pyrénéen sera sous la pluie. Progressivement, ces nuages bas se morcelleront.



Autour de la Méditerranée le matin, le soleil sera généreux mais les vents régionaux se renforceront. La tramontane atteindra autour de 70 km/h. Le mistral soufflera plus fort, jusqu'à 80 ou 90 km/h en basse vallée du Rhône.

Partout, l'après-midi se poursuivra sous de belles conditions. Des passages nuageux circuleront au nord de la Seine et sur le Grand Est, puis régresseront vers les frontières du nord. Des cumulus gonfleront sur le relief et conduiront à des averses isolées sur les Alpes du sud et l'est des Pyrénées. Ailleurs, les périodes ensoleillées seront belles.



Les températures

Les températures matinales seront comprises entre 10 et 14 degrés sur la moitié nord-ouest, 14 à 18 sur le flanc est et le sud-ouest, déjà 19 à 23 sur les régions méditerranéennes.



Hormis sur le Sud-Est, l'après-midi sera raisonnablement chaud. Il fera 19 à 21 degrés près de la Manche, 22 à 27 sur le reste de la moitié nord jusqu'au Poitou et Auvergne Rhône-Alpes. Sur les départements charentais et les plaines du Sud-Ouest, les thermomètres monteront entre 28 et 31 degrés. Sur les régions méditerranéennes, la chaleur restera plus marquée avec de 31 à 35 degrés.