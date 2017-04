publié le 14/04/2017 à 06:14

Le temps vendredi sera nuageux sur une grande moitié nord du pays et ensoleillé dans le sud et le Centre-Ouest, selon Météo-France. La moitié nord du pays se réveillera sous un ciel très nuageux à couvert parfois accompagné de petites bruines, en particulier sur le Nord-Est. Par endroits, des brumes et brouillards se seront également formés pendant la nuit. Une fois dissipés, la journée se poursuivra sous les nuages avec toutefois de belles éclaircies qui gagneront le Poitou-Charentes, le Limousin, le sud des Pays de la Loire et de la région Centre.



Sur la moitié sud, le soleil sera davantage présent. Après dissipation des nuages bas et brouillards sur le sud de l'Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées, un franc soleil s'imposera. Si des cumuls viendront le contrarier en matinée de l'Aquitaine au Massif central, ils s'évacueront néanmoins rapidement. Dans l'après-midi, les nuages seront présents sur le relief des Pyrénées et des Alpes et une averse sera possible sur le Mercantour et la Cerdagne.

En Corse et sur la côte d'Azur, passages nuageux et éclaircies alterneront et quelques stratus traîneront sur la côte corse. Côté vent, la tramontane soufflera faiblement en son domaine. Un vent d'ouest soufflera sur la pointe sud de l'Ile de Beauté atteignant les 70 km/h en rafales.

Les températures

Les températures minimales iront de 7 à 11 degrés sur le Sud-Ouest, dans la vallée du Rhône et localement sur le littoral breton et atlantique, 12 à 14 degrés en Corse et sur le pourtour méditerranéen, 3 à 7 degrés sur le reste du pays.



Les maximales atteindront 15 à 18 degrés sur la moitié nord, localement 13 degrés sur le littoral de la Manche, 18 à 23 degrés sur la moitié sud, 24 à 26 degrés sur le littoral de la Méditerranée.