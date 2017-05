publié le 12/05/2017 à 05:59

Le temps de ce vendredi 12 mai sera lourd et orageux presque partout en France, selon les prévisions de Météo-France. La journée sera instable. Quelques averses, déjà présentes sur un grand quart sud-ouest en début de matinée, envahiront les régions de l'Est et du Nord avec une évolution orageuse généralisée pour l'après-midi. Entre ces averses orageuses, quelques belles éclaircies parviendront tout de même à se développer.



Les régions méditerranéennes garderont des conditions plus calmes mais bien chargées avec juste quelques ondées côtières. Sur le Nord-Ouest, dans une atmosphère un peu plus fraîche, le ciel restera assez nuageux, les éclaircies timides, le tout entrecoupé d'averses.

Les températures du petit matin varieront entre 8 et 13 degrés en général, 13 à 15 sur le littoral corse. Les maximales atteindront 17 à 20 degrés du nord de la Loire au nord du pays, 19 à 23 degrés ailleurs, voire 24 en Aquitaine.