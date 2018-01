publié le 12/01/2018 à 07:00

Le temps de ce vendredi 12 janvier sera plutôt calme et assez doux, mais très nuageux, a annoncé Météo-France dans ses prévisions. Les résidus des perturbations des jours précédents peinent à s'évacuer : le ciel sera souvent gris au Nord et à l'Est de la Loire, avec quelques brumes et brouillards matinaux et quelques petites pluies ou bruines.



Un peu de neige tombera sur le relief de l'Est et le Massif central, avec une limite pluie-neige variant entre 800 et 1.000 mètres.

Des Pays de la Loire au Sud-Ouest, le ciel laissera percer des éclaircies, excepté sur la côte aquitaine. En particulier, les Landes et le Pays basque subiront des averses orageuses en journée, poussées par un vent soufflant jusqu'à 80 km/h sur le littoral.

Sur les régions méditerranéennes et la vallée du Rhône, le ciel sera chargé de nuages d'altitude mais restera lumineux avec des vents mistral et tramontane modérés.



Le temps en Corse sera instable, avec des averses orageuses sur la façade orientale.

Côté températures

Les températures minimales iront de 2 à 6 degrés d'Est en Ouest, 6 à 8 au bord de l'Atlantique et de la Méditerranée.



Les maximales varieront entre 5 et 8 degrés sur le Nord et l'Est, 8 et 13 degrés du Nord-Ouest aux Pyrénées et à la Méditerranée.