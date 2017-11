publié le 10/11/2017 à 07:00

Le temps de ce vendredi 10 novembre sera généralement gris et faiblement pluvieux, selon les prévisions de Météo-France. Deux ondes faiblement pluvieuses se suivront et traverseront, en journée, une large moitié nord-ouest du pays pour venir se confondre du Sud-Ouest au Nord-Est et Rhône-Alpes à partir de la soirée. Il neigera faiblement sur les Pyrénées au dessus de 1.800 à 2.000 mètres. Après les pluies matinales et du début d'après-midi, quelques éclaircies se développeront au nord de la Seine.



Grâce au mistral et à la tramontane, atteignant 70 à 90 km/h en rafale, voire 100 km/h pour la tramontane sur les caps exposés, le ciel devrait rester juste voilé sur les régions méditerranéennes. Le temps instable avec des averses localement orageuses sur la Corse le matin s'atténuera au fil de la journée.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 2 et 6 degrés en général, 6 à 11 sur le Nord-Ouest et le littoral de la Manche ainsi que sur la Corse.



Les maximales atteindront 6 à 9 degrés du Nord-Est au Massif central et à la région Rhône-Alpes, 10 à 15 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 17/18 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse.