publié le 10/03/2017 à 05:58

Vendredi 10 mars au matin, les nuages couvriront une grande partie du pays, avec, sur la moitié nord, quelques petites bruines suivies d'éclaircies, et l'après-midi un soleil de plus en plus présent partout, selon Météo-France. Les températures seront au-dessus des normales saisonnières. En matinée, des brouillards régneront sur le Sud-Ouest, plus localement sur les Hauts-de-France et en Champagne.



L'extrême sud du pays sera bien dégagé, sous un soleil généreux et du mistral soufflant modérément. Les éclaircies se développeront en seconde partie de matinée sur le nord et l'est du pays, et également sur le Sud-Ouest. L'après-midi, seules la Bretagne et la Basse-Normandie conserveront un ciel plus nuageux.

Côté température, ce sera le printemps avant l'heure, avec beaucoup de douceur, des minimales qui varieront de 2 à 11 degrés et des maximales qui s'échelonneront de 11 à 17 degrés sur la moitié nord et de 16 à 25 degrés sur le sud.