Météo en France : les prévisions du samedi 8 juillet

publié le 08/07/2017 à 07:12

De la Bretagne et de la Normandie aux Hauts-de-France, la journée sera bien ensoleillée, avec un temps un peu voilé ou passagèrement nuageux près de la Manche. Dès le matin, des nuages d'altitude porteurs de rares averses survoleront un grand quart sud-ouest jusqu'au Golfe du Lion et la vallée de la Loire. La grisaille s'imposera au sud de la Garonne.



Au fil de la journée, le temps de plus en plus lourd et chaotique s'étendra jusqu'au Nord-Est et jusqu'aux Alpes. Les averses se multiplieront et deviendront orageuses dans l'après-midi, notamment sur les Pyrénées, sur la Nouvelle Aquitaine, et du Centre à la Bourgogne et la Franche-Comté et au nord de Rhône-Alpes.

Localement, on peut craindre des orages forts, accompagnés d'un risque de grêle, de rafales et de fortes pluies. Le risque orageux sera plus isolé et tardif des Pays de la Loire au Nord-Est. Des orages déborderont également jusqu'au pourtour du Golfe du Lion en soirée.

Les températures

Les températures minimales varieront de 13 à 16 degrés sur un petit tiers nord, de 17 à 22 degrés ailleurs. Les maximales resteront élevées, notamment sur le Centre-Est en vigilance orange canicule. Il fera 21 à 25 degrés près de la Manche, 25 à 30 dans les terres de la Bretagne aux Hauts de France, comme du sud de la Garonne au Roussillon. Ailleurs, les maximales grimperont entre 31 et 34 degrés, jusqu'à 35 à 37 de Rhône-Alpes et l'intérieur de PACA. La vigilance orange pour canicule est maintenue sur l'Ain, l'Allier, l'Isère, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire.