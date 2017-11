Météo en France : les prévisions du samedi 25 novembre 2017

publié le 25/11/2017 à 07:15

Le temps sera couvert et frais samedi après avoir été particulièrement doux au cours de la semaine écoulée. Des Pyrénées aux frontières de l'est, la journée débutera sous un ciel couvert avec des pluies généralisées et parfois marquées. Au cours de la matinée le temps pluvieux se partagera entre l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes et les Pyrénées, avec une limite entre la pluie la neige qui s'abaissera peu à peu vers 800 mètres sur les Vosges et le Jura, 1.000 mètres sur les Alpes et les Pyrénées.



L'après-midi, seul le relief restera bouché. Les précipitations s'atténueront, avec une limite entre la pluie et la neige vers 500 mètres sur les Vosges et le Jura, 700 mètres sur les Alpes. Du nord-ouest et les Hauts-de-France jusqu'à la côte aquitaine, un temps plus variable avec alternance de belles éclaircies et de nuages, parfois accompagnés d'averses, plus nombreuses et localement orageuses près de la Manche, va se mettre en place dès le matin.

L'après-midi les périodes ensoleillées s'étendront à une grande partie du pays. Elles seront entrecoupées d'averses, plus fréquentes près de l'océan et surtout au nord de la Loire où elles pourront s'accompagner de tonnerre ou de grésil.



Sur le pourtour méditerranéen, après quelques pluies en matinée, la tramontane soufflera jusqu'à 80 à 100 km/h et dégagera le ciel du Languedoc. L'après-midi, sous un mistral allant jusqu'à 80 à 90 km/h, la Provence retrouvera des éclaircies à son tour. À l'inverse, la Corse restera sous les nuages et les averses orageuses, avec un fort vent d'ouest.

Les températures

Les températures seront en baisse. les minimales seront comprises entre 1 et 8 degrés du nord au sud, autour de 10 au bord de la Méditerranée, de 10 à 13 en Corse. Les maximales varieront entre 6 et 10 degrés sur la majeure partie du pays, de 9 à 14 degrés au sud-ouest, 14 à 17 sur le pourtour méditerranéen, 17 à 20 sur la Corse.