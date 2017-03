Météo en France : les prévisions du samedi 25 mars

publié le 25/03/2017 à 07:33

Ces fortes pluies, localement orageuses circuleront au cours de la journée du Roussillon et de l'est des Pyrénées vers les Alpes le soir en balayant les régions méditerranéennes. L'Aude (11) et les Pyrénées-Orientales (66) ont été placées en vigilance orange pour l'épisode fortement pluvieux entre vendredi 19H00 et samedi 10H00.



Quelques nuages élevés pourront remonter vers le nord du pays et toucher les régions situées entre le Poitou-Charente et la Vendée jusqu'en Franche-Comté. Le vent de nord-est soufflera à près de 70 à 90 km/h sur les bord de Manche, et 70/80 dans l'intérieur. Les Alpes du sud recevront de bonnes quantité de neige au dessus de 1200 m. Attention aux risque d'avalanches, élevé sur les Pyrénées-Orientales et les Alpes du sud.

Les pluies, plus faibles, s'étendront le matin sur toute la chaîne pyrénéenne, le piémont, le sud de Midi-Pyrénées et de l'Aquitaine. Sur le reste de la moitié sud, les passages nuageux seront souvent nombreux le matin puis les conditions s'amélioreront avec des éclaircies plus larges et des averses plus rares. Un fort vent de sud-est soufflera autour du golfe du Lion avec des rafales de l'ordre de 70 à 90 km/h, localement 100/110 des côtes du Roussillon aux Bouches du Rhône, et également sur les Cévennes et la Montagne Noire.

Les températures

Les températures matinales varieront entre 4 degrés sur le Nord-Est, 8/9 sur l'Ouest et 10/11 degrés sur les bords de Méditerranée. Les maximales atteindront 13 à 17 degrés sur la moitié sud, 18/19 sur la Corse et 15 à 19 degrés sur la moitié nord.