Météo en France : les prévisions du samedi 24 juin

publié le 24/06/2017 à 07:25

Les régions méditerranéennes recevront encore un beau soleil ce samedi 24 juin, tandis que le temps sera gris et humide le long de la Manche, et instable de l'Auvergne à Rhône-Alpes, selon Météo-France. L'épisode canicule commencé dimanche 18 juin continuera à se dissiper lentement et disparaîtra samedi dans la soirée, en raison d'un rafraîchissement venu par l'Ouest.



Malgré un ciel un peu plus nuageux sur l'ouest et le nord, la journée de ce samedi sera agréablement ensoleillée. Toutefois, de nombreux nuages bas, poussés par un bon vent de sud-ouest, vont s'étaler sur les régions proches de la Manche, entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais et donner quelques pluies faibles. De la Vendée au sud de la Garonne, les entrées maritimes seront également présentes, mais elles se dissiperont petit à petit.

De l'Auvergne à Rhône-Alpes, les résidus nuageux de la veille se morcelleront en matinée et le soleil s'imposera. L'après-midi, l'instabilité se développera de nouveau et les averses s'accompagneront d'orages. Ils pourront localement être forts et s'accompagner de pluies soutenues entre l'Auvergne et la vallée du Rhône.

Sur les régions méditerranéennes dans l'après-midi, la tramontane s'installera progressivement dans son domaine.

Les températures

Côté températures, on aura le matin 12 à 17 degrés en général, ponctuellement 20 sur le Sud-Ouest, et 20 à 24 près de la Méditerranée. Les températures maximales atteindront 19 à 24 degrés le long de la Manche, 23 à 29 sur les trois-quarts ouest du pays, 30 à 34 sur la façade est, voire 35 à 38 vers la basse vallée du Rhône.