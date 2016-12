Le temps sera généralement maussade samedi, malgré une percée ensoleillée sur le pourtour méditerranéen.

Le temps sera généralement maussade samedi 24 décembre, malgré une percée ensoleillée sur le pourtour de la Méditerranée, d'après les prévisions de Météo France. Une perturbation apportera un temps couvert et faiblement pluvieux durant une bonne partie de la journée, en Poitou-Charentes et du sud-ouest au nord-est du pays. Les pluies deviendront de plus en plus éparses dans l'après-midi.



De la Bretagne aux Hauts-de-France et à la Champagne-Ardenne, la grisaille et le brouillard seront bien présents dès le matin. Le ciel restera très nuageux l'après-midi au nord de la ligne La Roche-sur-Yon/Metz.

Sur le pourtour méditerranéen, les Pyrénées et les Alpes, le soleil domine en revanche, malgré quelques brouillards en début de matinée dans la haute vallée du Rhône et localement sur la Provence. Le mistral et la tramontane se renforceront en fin de matinée, avec des rafales proches des 80 km/h.

Températures

Les températures minimales varieront entre 1 et 7 degrés, plus douces sur le littoral atlantique et en Corse avec 9 à 11 degrés. Les maximales s'échelonneront de 6 à 9 degrés sur le Nord-Est et de 9 à 14 degrés ailleurs, allant jusqu'à 15 à 17 degrés près de la Méditerranée.