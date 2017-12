Météo en France : les prévisions du samedi 23 décembre 2017

publié le 23/12/2017 à 07:37

La journée débutera sous la grisaille, souvent épaisse et persistante. Les petites pluies ou bruines seront présentes sur une grande partie du pays. Elles seront un peu plus fréquentes entre la Bretagne et les Hauts-de-France.

En revanche, le soleil brillera dans les Pyrénées, les Alpes et les régions méditerranéennes contrastant avec la grisaille ambiante.

Le soleil poindra également au pied des Pyrénées, en altitude sur le Massif central, les Vosges et le Jura.

Mistral et tramontane souffleront modérément en matinée puis se calmeront dans l'après-midi.

Les températures

Les températures seront globalement stationnaires. Les minimales oscilleront entre 4 et 10 degrés d'Est en Ouest. Les maximales seront comprises entre 7 et 12 degrés d'Est en Ouest. Elles atteindront 14 à 16 degrés près de la Méditerranée.