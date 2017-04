Météo en France : les prévisions du samedi 22 avril

publié le 22/04/2017 à 07:35

Météo France prévoit un temps calme sur l'Hexagone samedi 22 avril, avec cependant des nuages et quelques pluies sur la moitié nord, ainsi que des gelées matinales dans quelques régions. Au lever du jour, des brumes matinales seront présentes, par endroits, de la Bretagne à la Normandie.



Quelques gelées sont aussi attendues dans le massif Central, sur le relief alpin, au sud de la Loire et de la Seine, ainsi que sur le sud de la Bourgogne. De faibles gelées très localisées seront également visibles dans le Sud-Ouest et la vallée du Rhône.

En première partie de journée, une perturbation peu active donnera un ciel chargé de la Manche au Nord-Est. De la bruine tombera des côtes de Manche au nord de l'Alsace. Dans l'après-midi, des averses se déclencheront sur les Vosges et de petites ondées pourront se produire sur la plaine du Nord-Est.



De timides éclaircies se développeront ensuite le long de la frontière belge. En revanche, le ciel restera couvert de l'est de la Bretagne à la Franche-Comté. Sur le sud du pays, le temps restera ensoleillé et doux. Le vent d'ouest se renforcera sur les côtes varoises et les caps Corse à la mi-journée avec des rafales avoisinant les 60 km/h.

Les températures

Sur la moitié nord, les températures minimales seront comprises entre 2 et 6 degrés, 5 à 9 degrés en bord de mer et sur les Hauts-de-France. Elles se situeront entre 2 et 6 degrés sur la moitié sud. Elles perdront quelques degrés l'après-midi sur le nord avec 11 à 14 degrés de la Lorraine à la Normandie. Elles sont comprises entre 14 et 20 degrés du Nord-Est à la Bretagne. L'atmosphère sera douce dans le sud avec 19 à 23 degrés, jusqu'à 23 à 26 dans le Sud-Ouest.