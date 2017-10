Météo en France : les prévisions du samedi 21 octobre

publié le 21/10/2017 à 07:00

Ce samedi, le temps sera souvent maussade avec une pluie qui affectera d'abord les régions allant de l'Aquitaine aux Ardennes puis se décalera vers l'est, du sud-ouest au nord-est, selon le bulletin de Météo France de vendredi. En matinée, des pluies éparses tomberont sur le Sud-Ouest ainsi que sur les Pyrénées.



La pluie se réactivera en soirée des massifs alpins à l'Alsace et des flocons tomberont sur le relief à partir de 2.000 mètres, puis 1.500 en cours de nuit. À l'arrière de ce temps perturbé, du nord de l'Aquitaine aux Hauts de France, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux porteurs de petites averses.

La traîne sera plus active de la Bretagne aux côtes de la Manche. Les averses se succèderont dès la fin de matinée et pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre. Le vent de sud-ouest sera soutenu dans les terres, des pays de Loire à la frontière belge avec des rafales entre 60 et 70 km/h. Sur le littoral, ces rafales atteindront les 100 km/h, principalement le long de la Manche.



Le soleil restera absent sur le Languedoc-Roussillon avec la persistance d'entrées maritimes gagnant jusqu'au sud de la vallée du Rhône. Le ciel sera majoritairement bleu en Corse et sur la côte d'Azur.

Les températures

Les minimales seront comprises entre 8 et 14 degrés en général, 15 à 17 degrés par endroits dans le Var et en Corse.



Dans l'après-midi, les températures s'échelonnent de 14 à 18 degrés de la Bretagne à la Lorraine et jusqu'en Charente, de 17 à 20 degrés dans le Sud-Ouest, de 20 à 23 degrés en Alsace et en vallée du Rhône et jusqu'à 21 à 26 degrés sur les côtes méditerranéennes.