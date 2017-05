publié le 20/05/2017 à 07:22

Le temps de ce samedi 20 mai sera ensoleillé presque partout malgré quelques nuages, selon les prévisions de Météo-France. Dès le matin, le soleil brillera des Pyrénées aux régions méditerranéennes, avec quelques risques d'ondées sur le relief du sud des Alpes et de la Corse.



Les côtes méditerranéennes seront balayées par une tramontane et un mistral assez forts, atteignant 70 à 80 km/h en rafale. Le vent d'ouest atteindra les 80/90 km/h sur les extrémités corses. Partout ailleurs, nuages et éclaircies, de plus en plus larges, alterneront, ponctués de rares averses.

La grisaille sera un peu plus présente le matin sur le Sud-ouest, mais les petites pluies matinales s'estomperont et le ciel s'éclaircira dès l'après-midi. Ces nuages bas remonteront le long de la façade atlantique en direction de la pointe bretonne en toute fin de journée.

Les températures

Les températures matinales varieront entre 5 et 10 degrés, 10 à 15 près de la Méditerranée. Les maximales atteindront de 15 degrés près de la Manche à 20 degrés au Sud, 20 à 24 sur les bords de Méditerranée.