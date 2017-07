Météo en France : les prévisions du samedi 1er juillet

publié le 01/07/2017 à 08:11

Ailleurs sur une grande partie du pays, le ciel restera souvent bien nuageux avec des averses, le pourtour méditerranéen sera à l'écart des précipitations, de même en Bretagne où un ciel alternant nuages et éclaircies se mettra en place.



L'après-midi, les pluies gagneront la Bourgogne et le nord-est de la France. Les averses perdureront sur la moitié sud du pays, et resteront plus marquées sur le relief des Pyrénées et des Alpes, où de petites chutes de neige sont possibles au-dessus de 2.400 m.

Des averses, localement orageuses se développeront l'après-midi sur la Corse. L'amélioration se dessinera par le nord-ouest l'après-midi, et un ciel variable gagnera alors aussi les régions allant du Poitou-Charentes aux Hauts de France. Le vent de Nord-ouest sera sensible sur les côtes atlantiques; la tramontane soufflera avec des rafales à 70 km/h en journée et se renforcera en fin d'après-midi atteignant les 80 à 90 km/h. Le vent de secteur ouest soufflera également sur les côtes varoises et les caps corses avec des pointes à 80/90 km/h.

Les températures

Les températures resteront fraîches pour la saison avec des minimales variant de 8 à 13 degrés, plus douces près des côtes avec 14 à 18 degrés, et surtout des maximales s'échelonnant sur une grande partie du pays de 16 à 21 degrés, 23 à 26 degrés près de la Méditerranée.