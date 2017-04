Météo en France : les prévisions du samedi 1er avril

publié le 01/04/2017 à 07:34

Cette zone pluvieuse se décalera en journée vers l'est en s'atténuant. À la mi-journée, on retrouvera des pluies plus faibles de l'Hérault à PACA jusqu'au sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes et du massif Central ainsi que sur la Corse.



En fin d'après-midi, ces pluies ne concerneront plus que l’île de Beauté, PACA, le sud de Rhône-Alpes et l'Est du Massif Central, les orages se limitant à la côte de PACA et la Haute Corse. Il neigera sur le massif Central et les Alpes au-dessus de 1.400 m. Un vent d'Est balaiera la côte varoise et atteindra en rafale les 50 à 70 km/h. Ailleurs, les nuages domineront. Il pleuvra le matin du nord du massif Central aux Ardennes et la Lorraine et des ondées seront possibles sur le reste du pays.

De l'Aquitaine au Limousin et au Poitou-Charentes jusqu'à la Bretagne, les averses plus nombreuses se feront parfois orageuses en particulier du Poitou-Charentes à l'Aquitaine. L'après-midi, les averses concerneront la moitié Ouest du pays et le risque orageux s'étendra aux Pyrénées, à la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. La limite pluie neige sur les Pyrénées et le Massif central sera autour de 1.400 m. Le vent d'Ouest se lèvera sur le Sud-Ouest et la tramontane se mettra en place. En soirée, le risque orageux disparaîtra sur l'Ouest du pays tandis que sur PACA et Rhône-Alpes, le temps restera pluvieux et des coups de tonnerre se feront entendre des Bouches du Rhône et du Vaucluse jusqu'au Var.

Les températures

Les températures minimales iront de 6 à 9 degrés en général jusqu'à 10 degrés localement sur la région Grand-Est, la Franche-Comté, le littoral atlantique et méditerranéen et 10 à 12 degrés en Corse. Les maximales, quant à elles, atteindront 11 à 14 degrés sur la moitié sud, 14 à 17 degrés sur la moitié nord et sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à 19 degrés sur l'Ile de Beauté.