Météo en France : les prévisions du samedi 18 novembre 2017

publié le 18/11/2017 à 07:26

Le temps samedi sera plus nuageux et gris au nord qu'au sud, avec un retour de la pluie en fin de journée, selon les prévisions de Météo-France. De l'Auvergne au Nord-Est, le ciel reste très chargé avec parfois quelques gouttes éparses le matin voire quelques flocons sur les puys du Massif central.



Sur le Nord-Ouest, c'est la grisaille matinale qui prédomine avec beaucoup de brouillard dans le centre de la Bretagne et de la Normandie. La grisaille se dissipera lentement en journée pour laisser place à un ciel variable avec quelques éclaircies, avec des éclaircies parfois plus larges au nord de la Somme.

Sur le Sud-Ouest, la grisaille matinale et les bancs de brouillard en vallée de Garonne se dissiperont en matinée laissant le soleil s'imposer facilement. Toutefois, des nuages bas persisteront jusqu'en mi-journée du Pays Basque au piémont pyrénéen. Sur le Sud-Est méditerranéen, le soleil reste dominant avec un mistral soufflant modérément atteignant des pointes à 70 km/h en rafales.



En cours d'après-midi, une nouvelle perturbation s'annonce par la Manche et apporte des pluies faibles sur les Hauts-de-France avant la fin de la journée. En progressant vers l'est durant la nuit, ces pluies apporteront un peu de neige à très basse altitude des Ardennes à la Lorraine et l'Alsace.

Les températures

Les températures minimales sont généralement comprises entre 1 et 4 degrés, 5 à 11 près de la Méditerranée mais avec quelques petites gelées possibles entre le Nord-Est et le Sud-Ouest.



En journée, les maximales affichent globalement 6 à 12 degrés, localement 13 dans le Sud-Ouest, 16 à 18 en bordure de Méditerranée mais parfois pas plus de 4 à 5 sur le Nord-Est sous la grisaille persistante.