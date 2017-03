Météo en France : les prévisions du samedi 18 mars

publié le 18/03/2017 à 06:56

Une perturbation pluvieuse concernera le Nord-Est pour ce début de week-end. Il pleuvra le matin de l'Alsace au département du Nord, un peu plus faiblement de la Franche-Comté et des Alpes du Nord au Pas de Calais. Ces précipitations se maintiendront l'après-midi mais elles tendront à se raréfier du Nord à la Champagne Ardenne. Sur les Alpes, la limite pluie neige autour de 1.700 m le matin remontera à 2.100 m l'après-midi. Sur les Vosges, le vent se fera sentir sur les crêtes.



Autour de la Méditerranée en revanche, de PACA aux plaines du Languedoc-Roussillon et en Corse, le soleil régnera toute la journée mais le temps sera venté. Mistral et tramontane souffleront modérément en leur domaine. Sur les côtes varoises ainsi que sur les extrémités et le relief de l'Ile de Beauté, on atteindra tout de même 70 à 90 km/h en rafales. Sur le reste du pays ce sont généralement les nuages qui domineront avec parfois quelques ondées près de la Manche et sur le Massif central.

Le vent d'ouest sera modéré sur le littoral de la Manche, un peu plus fort sur la pointe du Cotentin ainsi que sur les côtes du Pas-de-Calais et de la Haute Normandie. Sur le Sud-Ouest, les éclaircies gagneront progressivement et dans l'après-midi, nuages et éclaircies alterneront équitablement.

Les températures

Côté températures, on attend au plus frais de la nuit de 4 à 10 degrés du Nord-Est vers les bordures côtières, jusqu'à 11 à 13 degrés en Corse, localement sur le littoral méditerranéen et dans la vallée du Rhône. L'après-midi, il fera 10 à 14 degrés sur le Nord-Est, 12 à 16 degrés ailleurs, localement 17 degrés sur le Sud-Ouest, jusqu'à 18 à 25 degrés sur le pourtour méditerranéen et la Corse.