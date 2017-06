Météo en France : les prévisions du samedi 17 juin

publié le 17/06/2017 à 07:02

Progressivement en matinée, ces nuages en provenance de la Belgique envahiront le nord du pays jusqu'à la vallée de la Seine, le nord de la Lorraine et de l'Alsace. Sur ces régions, l'après-midi se poursuivra sous une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. De belles éclaircies résisteront du littoral du Pas-de-Calais au Pays de Caux. Le soleil s'imposera sans peine sur tout le reste du pays. Les quelques grisailles observées le matin sur les côtes nord de la Bretagne et sur le sud de l'Aquitaine seront vite dissipées.



Dans l'après-midi, on observera juste quelques bourgeonnements, voire une averse, sur les Alpes du sud et sur la montagne corse. La tramontane soufflera modérément, autour de 60 km/h. Le Mistral restera plus soutenu avec des rafales jusqu'à 80/90 km/h.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 10 et 14 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne, entre 14 et 18 au sud, entre 19 et 23 sur la bordure méditerranéenne. Les maximales seront de nouveau à la hausse. Entre 20 et 24 degrés l'après-midi sur les côtes de Manche, 26 à 30 degrés en général sur le reste du pays, 31 à 33 sur les plaines du Sud-ouest, et plus fréquemment 32 à 36 sur les régions méditerranéennes.