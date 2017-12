Météo en France : les prévisions du samedi 16 décembre 2017

publié le 16/12/2017 à 07:28

Le temps bénéficie ce samedi 16 décembre d'une petite amélioration par l'ouest, selon les prévisions de Météo-France. Autour de la Méditerranée, le soleil s'impose mais mistral et tramontane soufflent de 90 à 100 km/h en rafales. En Corse, éclaircies et ondées localement orageuses alternent sur l'ouest de l'île avec de la neige à partir de 1.000 m, et un vent d'ouest soutenu souffle de 80 à 100 km/h sur les caps corses et le relief de l'île.



Sur le reste du pays, l'instabilité s'atténue. Sous un ciel très nuageux, quelques averses se déclenchent encore sur les côtes de la Manche, sur le littoral aquitain, au voisinage des Pyrénées et sur les régions de l'Est jusqu'au Massif central.

Il neige à partir de 600 m sur les Pyrénées, plus bas dès 300/400 m sur les autres massifs. Quelques flocons sont aussi possibles jusqu'en plaine dans le Grand-Est en matinée puis les précipitations sont de plus en plus faibles en journée. Ailleurs à l'Ouest, on profite d'un temps plus sec avec de larges éclaircies par moments.

Les températures

Le matin, les températures s'échelonnent de -2 à 2 degrés du nord-est au centre-est du pays et de 1 à 7 degrés partout ailleurs, de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 1 à 5 degrés dans l'Est, 5 à 10 degrés ailleurs, jusqu'à 11 à 14 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.