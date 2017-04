Météo en France : les prévisions du samedi 15 avril

publié le 15/04/2017 à 07:27

Le temps de ce samedi 15 avril sera gris et humide presque partout, avec un soleil voilé en Méditerranée, selon Météo-France. Les nuages vont être majoritaires sur une grande partie du pays en ce début de weekend pascal. Le matin, ils seront accompagnés de pluies faibles et éparses des Ardennes au Pas-de-Calais jusqu'à la Bretagne. Celles-ci se décaleront vers l'Est et, à la mi-journée, on retrouvera de faibles pluies de la région Grand Est à la région Centre, les Pays de la Loire et le Poitou alors que de timides éclaircies se développeront le long des côtes de la Manche.



Sur les Alpes du Nord et l'ouest de la chaîne pyrénéenne, des petites averses se développeront dès le milieu de matinée. L'après-midi, les pluies continueront leur progression vers l'Est et gagneront la Bourgogne-Franche-Comté, le nord du massif Central et des Alpes, où il neige au-dessus de 1.800 mètres.

Des averses se déclencheront également sur l'est des Pyrénées et le sud des Alpes et un coup de tonnerre côté arc pyrénéen n'est pas exclu en fin d'après-midi. Un petit vent d'ouest se fera sentir en journée sur le Cotentin. Dans le le Sud-Ouest, malgré une couverture nuageuse dense, les pluies seront plus rares et éparses.



Autour de la Méditerranée, le temps sera en revanche bien plus clément de PACA aux plaines du Languedoc-Roussillon ainsi qu'en Corse, malgré un voile d'altitude assez dense qui n’altérera pas l'impression de beau temps. La tramontane soufflera modérément en son domaine atteignant 60 à 80 km/h en rafales. Sur les bouches de Bonifacio, le vent d'ouest sera modéré.

Les températures

Les températures minimales s'échelonneront entre 4 et 10 degrés du Nord-Est vers les bordures côtières, jusqu'à 11 à 14 degrés sur le pourtour méditerranéen et la Corse. L'après-midi, il fera 12 à 18 degrés en général, 19 à 24 degrés sur le littoral de la Grande Bleue et en Corse.