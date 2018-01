Météo en France : les prévisions du samedi 13 janvier 2018

publié le 13/01/2018 à 07:11

Le matin, la grisaille sera fermement installée sur le nord, le centre et le nord-est du pays. La chape nuageuse se doublera localement de bancs de brouillard. Dans l'ouest, le voile nuageux annoncera l'arrivée d'une nouvelle perturbation atlantique. Les pluies faibles, sur la pointe bretonne, le matin, vont s'étendre à toute la façade océanique en cours de journée.



Les régions méditerranéennes et les Alpes commenceront la journée sous un ciel plus clément avec des éclaircies souvent généreuses. Poussées par le léger vent de sud, ces éclaircies vont s'étendre progressivement vers Rhône-Alpes, le nord-est puis les frontières du nord. Le vent d'autan se renforçant à 70/80 km/h, les entrées maritimes vont s'installer autour du golfe du Lion jusqu'au sud du Massif-Central, et donner quelques pluies sur les Cévennes.

Les températures minimales varieront entre 0 et 4 degrés dans l'intérieur du pays avec parfois quelques petites gelées matinales, jusqu'à 4 à 7 degrés près de l'océan, et 6 à 9 de la Côte-d'Azur à la Corse. L'après-midi, les maximales atteindront 5 à 9 degrés d'est en ouest, 8 à 12 sur le Sud-ouest et 11 à 14 degrés près de la Méditerranée.