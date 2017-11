Météo en France : les prévisions du samedi 11 novembre 2017

publié le 11/11/2017 à 07:24

La météo de ce samedi 11 novembre sera marquée par un temps agité, avec de la pluie et du vent sur une grande partie du pays, indique Météo-France. Le sud du pays restera concerné par les résidus d'une perturbation peu active, donnant de faibles précipitations du Sud-ouest à Rhône Alpes. La neige tombera sur les Pyrénées à partir de 1.700/1.800 mètres et sur les Alpes à partir de 1.600 mètres.



Une nouvelle onde pluvieuse, bien active, arrosera les régions au nord de la Loire le matin, avec des pluies soutenues sur la Normandie, du vent proche des 60 km/h dans l'intérieur des terres sur une grande moitié nord, et atteignant les 70/80 km/h sur les côtes de Manche. La perturbation gagnera la moitié est du pays l'après-midi avec des pluies plus marquées dans le Grand Est, en Bourgogne et sur les Alpes où il neigera à partir 1.800/2.000 m. Plus à l'ouest, le temps restera bien gris avec de petites pluies éparses.

Le pourtour méditerranéen sera plus dégagé sous un mistral et une tramontane qui soufflera en rafales à 80/90 km/h en journée, et 90/100 km/h en soirée. Quelques rares éclaircies se développeront en fin d'après-midi sur les Hauts de France.

Les températures

Les minimales iront de 4 à 8 degrés à l'intérieur des terres et de 8 à 13 degrés près du littoral. Les maximales varieront de 11 à 15 degrés, plus fraîches dans le Nord-est avec 8 à 11 degrés, plus douces près de la méditerranée avec 15 à 19 degrés.