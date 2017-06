Météo en France : les prévisions du samedi 10 juin

publié le 10/06/2017 à 07:45

Le temps de ce samedi 10 juin sera chaud avec du soleil partout, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, le ciel sera très nuageux sur la Bretagne. Les nuages régresseront vers le Finistère en journée.

Sur les Pays de Loire et le sud de la Normandie, quelques brumes ou bancs de brouillards se formeront en fin de nuit et se dissiperont rapidement au matin.



Ailleurs, le soleil dominera largement dès le début de journée, et ce sera un temps chaud et estival qui se mettra en place. Quelques cumulus se formeront l'après-midi sur le relief des Pyrénées, des Alpes et du Massif central. Sur le pourtour méditerranéen, des stratus côtiers masqueront temporairement le soleil.

Côté températures

Les températures minimales s'échelonneront de 10 à 15 degrés sur la moitié nord et de 12 à 19 degrés sur le sud du pays. Les maximales seront en hausse et varieront de 25 à 28 degrés sur la moitié nord du pays, localement plus basses sur la Bretagne avec 20 à 24 degrés et grimperont sur la moitié sud jusqu'à 28 à 34 degrés.