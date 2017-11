publié le 08/11/2017 à 07:00

Ce mercredi 8 novembre verra un temps très nuageux, froid et faiblement pluvieux affecter les régions allant de la Normandie et des frontières du nord à Midi-Pyrénées, au sud du Massif Central et à Rhône-Alpes, indique Météo-France. Il sera par contre plus variable près de l'océan et de la Méditerranée avec des averses sur le Sud-Est et le littoral aquitain. Il neigera à partir de 700 à 1.000 mètres d'altitude du Jura aux Alpes du nord, vers 800 mètres sur la chaîne pyrénéenne. De petites chutes de neige se produiront également dès 400/600 mètres sur le Limousin et de l'ouest de l'Auvergne jusqu'aux hauteurs du Tarn et de l'Aveyron.



Un ciel plus changeant régnera de la Bretagne à l'Aquitaine, partagé entre éclaircies, nuages et averses côtières. Ces dernières seront plus fréquentes et localement orageuses sur le littoral aquitain, neigeuses vers 1.000/1.200 mètres sur le Pays Basque. Le vent de nord sera sensible sur les côtes de Manche et de l'Atlantique avec quelques rafales proche de 70 km/h le matin sur les littoraux normand et aquitain.

Sur le pourtour du Golfe du Lion jusqu'en Provence, les éclaircies seront contrariées par des débordements nuageux. Tramontane et mistral souffleront entre 60 et 80 km/h en rafales. Sur les Alpes du sud, la Côte d'Azur et la Corse, ciel menaçant, passagèrement très nuageux avec des averses plus fréquentes et parfois orageuses l'après-midi.

Les températures

Au lever du jour, des gelées faibles et localisées affecteront le nord de la Seine et le Centre, des gelées plus fréquentes toucheront le Limousin et le Massif central. Il fera entre 1 et 5 degrés ailleurs dans les terres.



L'après-midi, les températures atteindront 5 à 8 degrés sur un grand quart nord-est jusqu'au centre-est, 8 à 12 du Cotentin et de la Bretagne au sud de la Garonne, 12 à 16 près de la Méditerranée.