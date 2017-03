publié le 08/03/2017 à 05:23

Ce mercredi 8 mars, seules les régions méditerranéennes, ensoleillées mais ventées, échapperont aux nuages qui couvriront une bonne partie du pays, selon Météo-France. Des Hauts-de-France au Grand Est et à la Franche-Comté, le ciel sera en effet couvert avec des pluies faibles mais durables, un peu plus soutenues sur les Ardennes et les Vosges. Les côtes normandes subiront également ce temps couvert et pluvieux l'après-midi, avec un vent de sud-ouest modéré sur toute la Manche.





Partout ailleurs, les nuages domineront aussi, de faibles pluies circulant de la Bretagne au Centre et jusqu'au sud du Massif central. Toutefois des trouées apparaîtront sur le Sud-Ouest, plus larges l'après-midi en particulier en allant vers les Pyrénées.



Les températures minimales iront de -1 à 3 degrés sur une petite moitié est du pays, 4 à 10 à l'Ouest et près de la Méditerranée.



Les maximales, souvent en hausse, atteindront 15 à 19 degrés du Sud-Ouest à la Méditerranée, mais plafonneront entre 8 et 11 degrés dans l'Est, elles iront de 12 à 15 degrés en général ailleurs.