Météo en France : les prévisions du mercredi 6 décembre 2017

publié le 06/12/2017 à 07:00

Les bancs de brouillards seront fréquents ce mercredi 6 décembre au petit matin et seront localement givrants dans le Sud-Ouest alors que le soleil sera présent dans le Sud, annonce Météo France. En journée, le ciel restera gris et bas avec seulement quelques trouées sur la moitié nord du pays. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré près de la Manche.



Au Sud en revanche, la grisaille évoluera plus favorablement et laissera le plus souvent la place à un temps généralement bien ensoleillé. Seules quelques plaques nuageuses s'attarderont dans la vallée de la Garonne, sur le Roussillon et du sud de la Provence à la Corse.

Les températures

Les gelées entre 0 et -5 degrés seront fréquentes au lever du jour sur le sud et l'est du pays. Sur le Nord-Ouest, les températures minimales iront de 1 à 7 degrés de l'intérieur vers les côtes.



L'après-midi, il fera 3 à 6 degrés dans l'Est, 6 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 14 à 15 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.